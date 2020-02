Pagelle Juventus Brescia 2-0, i voti della partita

Pagelle Juventus Brescia 2-0, ecco tutti i voti della partita tra bianconeri e “rondinelle”, andata in scena all’Allianz Stadium.

La Juventus batte il Brescia e lo fa con il minimo sforzo. Una partita strana, che ancora non basta per fare capire se la squadra si sia ripresa dalla mini-crisi che l’ha colpita negli ultimi tempi. Perché nel primo tempo fino al 40′ non ha giocato bene, il Brescia ha controllato senza particolari problemi. Poi l’espulsione di Ayè e il gol subito dopo su punizione di Dybala hanno messo la partita in discesa.

Chi si aspettava la goleada nel secondo tempo è però rimasto deluso. Pur controllando la partita agevolmente, la Juventus ha confermato i suoi attuali limiti non riuscendo a sfondare.

Dybala ha confermato il suo straordinario periodo di forma: se non c’è CR7, bisogna fare affidamento sull’argentino. Incerto in difesa in alcune occasioni Rugani. Bene i due terzini, e tutto sommato anche il centrocampo si è fatto apprezzare tranne che per Ramsey. Se è vero che si è procurato il calcio di punizione del vantaggio, allo stesso tempo è stato impreciso perdendo tante, troppe palle.

Gran vel gol di Cuadrado per il 2-0, sicuramente più a suo agio da esterno alto.

Merita un 10 Chiellini, al rientro dopo il lungo infortunio: che sia di buon auspicio per un suo ritorno ai massimi livelli, perché c’è gran bisogno del suo apporto in questa squadra ancora claudicante.

Pagelle Juventus Brescia, i voti della partita

Ecco le pagelle del match dell’Allianz Stadium. Nei voti e nelle valutazioni non mancano le sorprese

Szczesny 6

Danilo 6.5

Bonucci 6

(dal 78′ Chiellini 10)

Rugani 5.5

Alex Sandro 6,5

Bentancur 6,5

Rabiot 6

Ramsey 5,5

(dal 66′ Pjanic sv)

(dal 71′ Matuidi 6,5)

Dybala 7

Higuain 6

Cuadrado 7

