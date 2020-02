Messi parla di ciò che accadrà. La Juve e l’Inter sognano alla finestra

Il rapporto tra Messi e il Barcellona è messo in crisi dal momento di critiche e di tensioni tra la proprietà e lo spogliatoio. Il fuoriclasse fa il punto.

In casa Barcellona è un periodo di mille polemiche. Più che al campo, si pensa ai giornali e alle indiscrezioni che saltano fuori. Tante questioni da risolvere, lo spogliatoio nervoso, in particolare Leo Messi. Il suo nome è al centro di mille vicende e il suo futuro pare ancora tutto da decidere. C’è chi sogna di vederlo in Serie A. In particolare la Juventus sogna una coppia da sballo con Cristiano Ronaldo, mentre sogna un colpo alla CR7. Situazioni complicate, ma ieri ha parlato proprio la pulce.

Messi e il rapporto con il Barcellona

«Adoro questa squadra e il posto in cui vivo – ha detto Leo Messi -. Questa è la mia casa. Mi piace la mia routine sia nella professione che nella mia vita». Queste le parole del fuoriclasse argentino al Mundo Deportivo. Un’intervista che è stata però anche l’occasione per fare chiarezza sul caso scatenato da Cadena Ser. L’emittente radiofonica ha detto che il Barcellona avrebbe versato un milione di euro alla società I3 Ventures per screditare sui social diversi giocatori ex ex allenatori blaugrana. «Sono rimasto un po’ sorpreso. Ero in viaggio, quindi quando sono arrivato ho visto cos’era successo. Il presidente ci ha detto le stesse cose che ha dichiarato in sala stampa». Poi aggiunge questo. «Penso che sia strano che accada una cosa simile, hanno anche detto che ci sarebbero state delle prove. Ora bisogna aspettare per vedere se tutto questo è vero, oppure no. Non possiamo dire molto, ma mi è sembrato strano».

