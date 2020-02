Guardiola si toglie dal mercato: «Resto al Manchester City al 101%»

Pep Guardiola, dopo il recupero di campionato di ieri sera, parla del suo rapporto con il Manchester City. «Non andrò via, a meno che non mi caccino».

Di colpo, vedere Pep Guardiola sulla panchina della Juventus è diventato qualcosa di molto difficile. Lo ha detto lo stesso tecnico del Man City, che ieri sera ha parlato con i media inglesi. Lo ha fatto dopo il recupero di campionato con i West Ham United alla Citizen Arena. Ha commentato l’esclusione dalle coppe europee del suo club e ribadito grande fiducia nella società.

Guardiola non verrà alla Juventus

Pep Guardiola è stato abbastanza netto. «Se non mi esonerano io resto qui, amo questo club. Questa è la mia squadra e io starò qui. Siamo dei professionisti in campo, per quello che succede fuori non possiamo farci molto. La situazione non è ancora del tutto definita, per questo dobbiamo continuare a giocare al massimo. Abbiamo parlato di quello che dobbiamo fare fino al termine della stagione, specialmente per le persone che amano questo club. La squadra deve lottare e dare il 100%».

La situazione con la Uefa

Guardiola, inoltre, ha detto la sua pure su ciò che concerne l’esclusione dall’Europa: «Per quanto riguarda la sentenza Uefa siamo ottimisti. Alla fine la verità prevarrà e la prossima stagione, se dovessimo qualificarci per la Champions League, saremo lì. Quando credi di essere dalla parte del giusto, devi combattere. Ho fiducia nella società al 100%, per quel che han fatto, per quel che mi hanno spiegato».

