Smalling calciomercato Juventus

Chris Smalling è destinato a diventare uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato estivo. Il difensore infatti si sta mettendo in luce nella Roma a suon di belle prestazioni e un suo futuro in Italia non è da escludere.

Il giocatore è arrivato in giallorosso in prestito oneroso dal Manchester United e la Roma ha manifestato l’intenzione di riscattarlo. La somma che i giallorossi sarebbero pronti a mettere sul piatto è di circa 12-13 milioni di euro. Una somma che però lo United non ritiene sufficiente, tanto più considerando le prestazioni di Smalling.

Difficile dire se la Roma riuscirà ad offrire di più, molto dipenderà anche dal piazzamento finale della squadra di Paulo Fonseca. Riuscire ad agguantare un posto nella prossima Champions League sarebbe davvero fondamentale anche per motivi economici.

La Juve osserva con attenzione la situazione

Nel caso in cui la Roma non riscatterà il giocatore, c’è la fila di squadre pronte ad accoglierlo. Dallo stesso United al Tottenham, per finire all’Everton di Claudio Ancelotti. Smalling piace anche alla Juventus, che però non ha certo l’intenzione di svenarsi economicamente per un giocatore che ha comunque superato i trent’anni. Anche perché mister Sarri preferirebbe avere dei difensori con altre caratteristiche.

