Calciomercato Juventus, pronte due contropartite per Tonali

Il calciomercato della Juventus è sempre apertissimo, anche perchè il club bianconero sta cercando di portare a Torino nuovi talenti per il futuro. Uno di questi è sicuramente Sandro Tonali.

Non è un mistero infatti che la Juventus sia molto interessata al regista del Brescia. Un giovane che è sbocciato in serie B e sta confermando il suo valore anche nella massima serie. La lista delle squadre pretendenti è molto lunga e ci sarà un’asta agguerrita per aggiudicarselo. Con il suo valore di mercato che potrebbe crescere ancora, specie se il giocatore sarà protagonista con l’Italia ai prossimi Europei.

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, come riporta Tuttosport, ha già pronte alcune mosse per convincere il Brescia a cedere il giocatore. Non solo ovviamente una somma abbastanza cospicua, ma anche l’inserimento nella trattativa di due calciatori promettenti come Hans Nicolussi Caviglia e Idissa Toure.

Il primo ha debuttato con la Juventus nella passata stagione mentre in quella attuale si sta mettendo in luce con la casacca del Perugia in serie B. Idissa Toure è invece un centrocampista classe 1998 che si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nella Juventus Under 23 ed è pronto a compiere il grande salto.

Calciomercato Juventus: tanti giovani nel mirino

Dopo aver già messo a segno il colpo Kulusevski nell’ultimo calciomercato di Juventus, adesso la società bianconera vuole continuare a ingaggiare giovani già di grande valore ma anche con la possibilità di crescere ancora. Non solo Tonali, infatti, i bianconeri stanno seguendo con interesse anche l’esterno Chong e il centrocampista del Lione Aouar.

