Pagelle Spal Juventus, ecco tutti i voti della partita andata in scena tra ferraresi e bianconeri. Non sono mancate le sorprese.

Spal Juventus è stato il secondo dei tre match di questo sabato della 25esima giornata di Serie A. In quel dei Ferrara è andata in scena un match importante per la classifica di entrambe le squadre. Per i bianconeri era ovviamente vietato sbagliare e commettere passi falsi. Ecco le pagelle della sfida:

Szczesny 6

Danilo 6

Chiellini 6

(54′ de Ligt 6)

Rugani 5,5

Alex Sandro 6

Ramsey 7

(73′ Rabiot 6)

Bentancur 6,5

Matuidi 6

Cuadrado 6

Dybala 6,5

Cristiano Ronaldo 7

Pagelle Spal Juventus, ecco tutti i voti della partita

Pagelle Spal Juventus ci portano ad analizzare le prestazioni di alcuni singoli. C’era grandissima attesa per il ritorno dal primo minuto di Giorgio Chiellini, che oggi, anche a causa della squalifica di Bonucci, aveva il compito di guidare il reparto arretrato. Chance importante per Daniele Rugani, che poteva dimostrare di essere all’altezza della situazione.

Occhi puntati anche su Aaron Ramsey, oggi schierato per la prima volta da mezzala. Il gallese doveva far capire a Sarri di poter senza alcun dubbio essere un’arma in più in quella posizione del campo. I fari poi non potevano che essere accesi su Cristiano Ronaldo. Dal portoghese come sempre ci si aspettava la giocate decisiva e in grado di spaccare la partita. Discorso simile per Paulo Dybala, mentre da Cuadrado era lecito aspettarsi continuità e costanza. Insomma, per Maurizio Sarri Spal Juventus ha portato davvero tantissime risposte. Ed è forse quello che il tecnico voleva.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK