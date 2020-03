Calciomercato Juventus, Higuain tra rinnovo e cessione

Calciomercato Juventus sempre aperto, con possibili novità in vista per l’attacco nella prossima stagione. Ronaldo non si tocca, Dybala è destinato a rimanere. Ma c’è bisogno comunque di rinforzare il reparto.

Gonzalo Higuain vedrà il suo contratto con la Juventus scadere a giugno 2021. Il “Pipita” è uno dei pallini di Sarri, che l’ha voluto in questa esperienza in bianconero riportandolo a Torino dopo le esperienze con Milan e Chelsea. Il suo rendimento non è stato strepitoso, va detto, ma va anche sottolineato il grande lavoro per la squadra che ha fatto, aprendo varchi per Dybala e, sopratutto, Ronaldo.

Il club bianconero sembra intenzionato a rinnovargli il contratto, anche se molto dipenderà anche dall’ingaggio richiesto. Ma il rinnovo potrebbe anche essere propedeutico ad una cessione del giocatore in estate, senza poi correre il rischio di perderlo a parametro zero.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, Allan vuole tornare da Sarri

Calciomercato Juventus, il sogno è Icardi

Non è infatti un mistero che l’obiettivo numero uno per l’attacco della Juventus sia Mauro Icardi. Il giocatore è di proprietà dell’Inter ma potrebbe essere riscattato dal Psg per poi essere usato come contropartita con i bianconeri. Negli ultimi tempi l’attaccante argentino non sta brillando, sta giocando poco e i suoi rapporti con lo “spogliatoio” parigino non sembrano essere idilliaci.

Il suo valore di mercato si aggira sui settanta milioni di euro e per averlo la Juventus potrebbe anche essere disposta a cedere al Psg uno dei suoi gioielli. I francesi infatti sarebbero molto interessati a Pjanic.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK