Il centrocampista brasiliano vuole tornare dal suo ex allenatore Maurizio Sarri, il Napoli fissa il prezzo, la Juventus valuta.

Il futuro del brasiliano non sarà più a Napoli per la prossima stagione, infatti con l’arrivo del nuovo allenatore Gennaro Gattuso la posizione del calciatore è cambiata, non è più titolare e non sembrerebbe entrare nell’ottica di gioco richiesta. La Juventus è vigile sul mercato e secondo un reportage di Calciomercato.com l’idea di vedere Allan in bianconero è molto concreta. L’allenatore Maurizio Sarri, infatti, avrebbe voluto Allan sotto la Mole già a gennaio, vista la partenza di Emre Can ma, a quanto risulta, l’operazione sarebbe saltata per l’imminente ritorno di Sami Khedira reduce da un lungo infortunio, che ricordiamo essere molto considerato dall’allenatore toscano.

Juve, Calciomercato: Allan vuole tornare da Sarri, il Napoli fissa il prezzo

Un desiderio concreto quello del calciatore brasiliano che vorrebbe ritornare col mister che l’ha consacrato a livello internazionale, e Sarri lo riabbraccerebbe volentieri a Torino, vista anche la difficoltà che sta constatando ultimamente in quel settore di campo. Un operazione fattibile, il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni. Stando alle qualità del centrocampista, Sarri ritroverebbe quella fluidità richiesta che ultimamente a centrocampo sta scomparendo, far girare il pallone velocemente giocando di più in fase offensiva. La grinta del brasiliano porterebbe qualità e dedizione in bianconero ma sarà sufficiente per far rivalutare completamente un settore in evidente crisi? Il prezzo è fissato e conoscendo il Napoli non ci sarà nessuno sconto, vista la rivalità con la Juve. Operazione -di conseguenza- fattibile, visto il benestare del calciatore e allenatore, ma 40 milioni non sono pochi e visti i tanti esuberi, la Juventus dovrà prima intervenire nel mercato in uscita.

