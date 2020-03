Juve-Inter, Marotta non dà punti di riferimento; «Valutiamo 9 marzo»

L’ad dell’Inter, Beppe Marotta, ha ricevuto la ventilata ipotesi di disputare Juve-Inter lunedì 9 marzo. «Valutiamo e ne parleremo mercoeldi in assemblea».

Juve-Inter potrebbe essere disputata il 9 marzo. L’ultima ipotesi tra le tante ventilate di recente porta proprio a far slittare la 27esima giornata. Così facendo si giocherebbe la 26esima. A tal proposito si registra l’ennesima dichiarazione di Beppe Marotta, stavolta a Pressing. «Vogliamo arrivare a una decisione il prima possibile – ha detto alla trasmissione Mediaset -. Questo per far ripartire squadre e allenamenti in modo razionale, sicuro e certo. Confido nella serietà di tutte le società. Mercoledì sono certo che troveremo un percorso chiaro e definitivo al di là dell’emergenza del Paese, sappiamo che prima di tutto viene la saluta dei cittadini, dei calciatori, dei dirigenti e degli addetti ai lavori»

Juve-Inter oggetto della discordia

I veleni per quanto successo in questi giorni hanno portato i nerazzurri ha ad alimentare polemiche come da tradizione. Del resto Juve-Inter sarà decisiva. «È passata l’amarezza per quello che è successo e per il modo in cui si è arrivati a questa decisione assolutamente repentina. E penso che l’amarezza non sia solo dei dirigenti e dei tifosi dell’Inter ma di tutti i tifosi di tutte le squadre – chiude Marotta -. Sono coinvolte dieci squadre e penso sia normale che ci siano inquietudine e amarezza. Dopo l’improvvida decisione di sabato della Lega Calcio, l’Inter ha chiesto la convocazione di un Consiglio informale. E’ avvenuto domenica per convocare un’assemblea straordinaria (prevista mercoledì, ndr) dove la Lega Serie A faccia due-tre proposte per i recuperi, che poi valuteremo. Giusto che sia poi l’assemblea a prendere una decisione perché è giusto che il campionato vada avanti con regolarità».

