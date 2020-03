Youth League, ecco quando si giocherà Juventus Real Madrid

L’allerta Coronavirus non riguarda soltanto la Serie A. Infatti è stata spostata anche Juventus Real Madrid di Youth League.

L’emergenza Coronavirus non sta fermando e creando problemi soltanto alla Serie A. Infatti a esser rinviata e posticipata è stata anche una sfida di Youth League, quella che vedrà affrontarsi Juventus e Real Madrid. Il match, valido per gli ottavi di finale della competizione europea, si sarebbe dovuta giocare il prossimo mercoledì 4 marzo alle ore 16 all’Ale&Ricky di Vinovo. L’Uefa ha però deciso per il rinvio. Contestualmente è stata fissata e decisa anche la nuova data. La partita si giocherà mercoledì 11 marzo alle 16:00 a Vinovo. A comunicarlo è stata la stessa società bianconera con un comunicato apparso sul proprio sito.

