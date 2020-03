Ufficiale: ecco quando si giocherà Juventus-Inter

Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata nel pomeriggio. Ecco quando si giocheranno Juventus-Inter e le altre partite valide come recuperi della 26esima giornata di serie A.

Così come previsto il derby d’Italia, sfida chiave per la lotta per lo scudetto, si giocherà domenica 8 marzo con fischio d’inizio alle ore 20.45. Logico che una partita così importante e spettacolare si giochi in serata.

Purtroppo allo Stadium non potrà esserci il pubblico sugli spalti a causa dell’emergenza Coronavirus, ma sicuramente davanti ai televisori saranno milioni gli italiani che faranno il tifo o che seguiranno questi novanta da grandi appassionati di calcio.

Il programma delle partite del 26esimo turno

Non scenderanno chiaramente in campo le squadre che hanno già disputato il loro match del 26esimo turno. Nessun anticipo al sabato, si giocheranno cinque partite domenica 8 marzo, chiuderà il programma Sassuolo-Brescia lunedì. Ecco il programma completo.

domenica 8 marzo ore 12.30 Parma-Spal

domenica 8 marzo ore 15.00 Sampdoria-Verona

domenica 8 marzo ore 15.00 Milan-Genoa

domenica 8 marzo ore 18.00 Udinese-Fiorentina

domenica 8 marzo ore 20:45 Juventus-Inter

lunedì 9 marzo ore 18.30 Sassuolo-Brescia

