Juventus-Inter, Serie A: diretta tv in chiaro?

Juventus Inter sarà trasmessa in diretta tv in chiaro? Ecco le ultime sulla questione e su questa possibilità che sta facendo discutere.

In chiaro o in differita di qualche minuto. Sembrava essere questa l’idea principale per Juventus Inter. Difficilmente però questo accadrà. L’idea era stata di Vincenzo Spadafora, ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, che aveva l’obiettivo di evitare assembramenti in pub, locali e case.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Juventus Inter, le probabili formazioni dei tre quotidiani sportivi

Juventus Inter in chiaro? Ecco la possibile decisione

L’esponente del governo ha voluto spiegare il tutto su Facebook: “C’è una nuova possibilità per le partite in chiaro. Oggi ho avuto vari contatti telefonici con i vertici del Calcio e le reti televisive e l’Agcom, perché continuo a pensare che sia importante offrire uno svago ai cittadini in casa propria. C’è una soluzione possibile, sulla quale aspettiamo le valutazioni della Lega Serie A. Per questo motivo ho scritto di nuovo al presidente Dal Pino. Attendiamo risposta“. La Lega di A aveva già risposto negativamente venerdì: “La Lega Serie A rileva che il quadro normativo vigente, e gli obblighi contrattuali già assunti, non consentono di poter aderire alla richiesta”.

La svolta definitiva è poi arrivata proprio in serata. Sky ha fatto sentire la sua voce poco dopo il post di Spadafora, come riportato dall’agenzia Ansa. Questo il testo: “Da giorni era uscita la disponibilità a dare in chiaro su Tv8 la partita Juventus-Inter, ma la Lega Calcio, peraltro con molte ragioni, aveva opposto impedimenti legali e normativi che non consentivano a Sky questa soluzione. Questo era e questo rimane: i vincoli e i limiti permangono“. Insomma, la linea è stata confermata. Tutto è legato a vincoli contrattuali e normativi. Novità nelle prossime ore? Difficile, ma non lo si può escludere con certezza assoluta.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK