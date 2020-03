Calciomercato Juventus, sfuma definitivamente Chong: rinnova con il Manchester

Sembra sfumar defintivamente Tahith Chong per la Juventus. Il calciatore olandese ha infatti rinnovato il suo contatto con lo United.

Tahith Chong è senza alcun dubbio uno dei talenti più interessanti e promettenti del palcoscenico internazionale. Ed è per questo che su di lui avevano messo gli occhi tanti top club europei, tra cui anche la Juventus. La principale concorrente per i bianconeri sembrava essere, nemmeno a dirlo, l’Inter. Ma ecco, come spesso accade nel calciomercato, è arrivato il colpo di scena e il cambiamento di rotta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, è sempre sfida tra Juventus e Inter: ecco tutti i nomi

Chong rinnova, Calciomercato: niente Juventus

Il classe 1999 infatti ha rinnovato il suo contratto con il Manchester United fino al 2022. Gli inglesi hanno quindi deciso di blindare il loro gioiellino, che inizialmente sembrava destinato a lasciare la Premier League. Il tutto è stato annunciato dallo stesso club britannico, con tanto di foto del giocatore accanto a mister Solskjaer. Obiettivo sfumato quindi per la Juventus, che potrebbe ora sondare altrove.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK