Dybala, ecco la sua donazione per il Coronavirus

Bel gesto da parte dell’attaccante della Juventus Paulo Dybala. Arriva infatti la donazione dell’argentino per il Coronavirus.

L’emergenza Coronavirus sta fermando l’Italia e ha portato anche al blocco del campionato di Serie A. Sono molte le iniziative per dare a una mano a chi sta vivendo situazioni difficoltà e agli ospedali delle zone più a rischio. L’ultima in ordine di tempo è senza alcun dubbio la più importante è quella che è stata lanciata da Fedez e Chiara Ferragni. I due hanno invitato i propri follower a effettuare donazioni per aumentare il numero di posti letto disponibili dagli ospedali. Ed ecco che è arrivato anche il sostegno e l’appoggio di Paulo Dybala, che ha condiviso il messaggio della coppia.

