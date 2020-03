Buffon si commuove per la scomparsa del suo professore: “Insegnami ancora qualcosa”

View this post on Instagram

Ehi grande prof, m'hanno dato oggi la triste notizia!!! Sono rimasto sbigottito perché i vulcani come te sembrano impossibili da tacitare per sempre. Nell'ambito scolastico sei stato il prof che più m'ha fatto amare le materie di tua competenza e semplicemente perché avevi la capacità di entrare in empatia con gli allievi tramite una sagacia, un'intelligenza, una chiarezza espositiva ed un'ironia fuori dal comune, che ti rendeva speciale (ma questo tu lo sai). Ogni nostro scambio di pensieri erano stilettate sarcastiche, ricche di profonda stima e complicità. Ti auguro un viaggio stupendo e se puoi dall'alto insegnami ancora qualcosa d'entusiasmante e strappami quei grossi sorrisi che ogni tuo messaggio mi suscitava e se proprio non mi trovi pretenzioso, cerca di far incontrare professori come te ai miei figli: sarebbe il regalo più grande!!!👍🏻(ma so già che m'accontenterai. Sbuffando un po' all'inizio…com'era tuo costume!!😂😂) Ehi, questo è solo un arrivederci, dobbiamo parlare ancora tanto della storia del nostro Paese e del Parma Calcio, dei suoi protagonisti, del tuo Grande Toro e dello sport a 360'gradi perché appassionati, conoscitori ed amanti di storie sportive del tuo calibro, ne ho incontrati veramente pochi!! Ciao Massimo, non ti dico riposa in pace perché il riposo non corrisponde minimamente alla tua indole…quindi, ciao Massimo, continua a scartabellare qualche altro libro ancora in cerca di un'altra storia epica che possa far sognare ed avvicinare qualche ragazzo allo sport!! Con enorme affetto e riconoscenza, Gigi