Balotelli contro la Juve: «Dovevano farla tornare in vetta prima dello stop»

Mario Balotelli torna ad attaccare la Juventus e i suoi tifosi. «Stop al campioato tardivo. Prima dovevano far tornare in testa la formazione bianconera».

«La Lazio è uno squadrone. Dovevano far tornare la Juventus in testa prima di fermare il campionato» ha detto Balotelli. L’attaccante del Brescia ha parlato nel corso di una diretta organizzata da Damiano Coccia detto Er Faina. «Caicedo è tanta roba, mi devo ricredere. Io sono di parola, ci metto la faccia. Avevo detto che era un buon giocatore ma niente di speciale e invece è proprio forte. Sta facendo cose speciali. Per caratteristiche non mi fa impazzire, ma in questa Lazio fa benissimo».

LEGGI ANCHE >>> Il calciatore della Juventus Daniele Rugani positivo al Coronavirus

Balotelli sul campionato italiano

Sul campionato Balotelli dice la sua. «Mi auguro che non riprenda, finché c’è anche un solo caso non dovrebbe riprendere nulla. Avevo detto fin dall’inizio che bisognava fermare l’Italia e la gente si arrabbiata. Forse adesso hanno capito. Bisognava chiudere tutto subito, forse ne saremmo già stati fuori. Di questo passo arriveremo al 2021 e avremo ancora questo Coronavirus. Non vince nessuno e non retrocede nessuno, per me sarebbe giusto così. Fai salire due squadre dalla B e l’anno prossimo fai un campionato a 22 squadre. Si possono fare tante cose ma non credo le faranno. Secondo me non si riprenderà il 3 aprile. La Champions? Devono fermarla».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK