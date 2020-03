Serie A, Gravina: “Playoff e playout soluzione interessante”

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato della modalità di conclusione della stagione di Serie A, sospesa per Il Coronavirus.

Il presidente della Figc Gabriele Gravina è tornato a parlare della possibile conclusione dei campionati, sospesi a causa dell’emergenza per il Coronavirus. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de ‘Il Messaggero’:”Nessuno si aspettava di dover affrontare una situazione del genere. La UEFA? La percezione di quel che accade fatica a varcare i nostri confini. Va detto che gli interessi in ballo sono enormi, ma la priorità è la salute. Per gli Europei aspetto la riunione che ci sarà martedì. Tenendo conto del livello avanzato delle competizioni per club, penso che si debba consentire prima la conclusione di campionati e coppe. Playoff e playout? Si tratta di una mia vecchia idea, che potrebbe tornare utile ora. Di sicuro sarebbe un evento interessante.Credo sia inopportuno parlarne ora, magari per introdurli in pianta stabile. Potrebbe diventare un test”.

