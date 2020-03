Calciomercato, slitta l’inizio della finestra estiva?

A causa dell’emergenza Coronavirus, potrebbe slittare anche l’inizio della sessione di calciomercato estiva. Ecco le ultime.

L’emergenza Coronavirus e l’allarme sanitario scatenato da quest’ultima ha portato al blocco e alla sospensione dei campionati e delle competizioni europee. Ora quindi si studiano possibili soluzioni per provare a concludere la stagione. Ed ecco che, secondo quanto riportato e rivelato da ‘La Nazione’, nel caso in cui la Serie A dovesse terminare in estate, potrebbe slittare anche l’inizio della sessione estiva di calciomercato. Il tutto potrebbe prendere il via il primo d’agosto e finire a settembre inoltrato. Al momento si tratterebbe solo di un’ipotesi, ma non vi è alcun dubbio sul fatto che si stanno studiando possibili soluzioni.

