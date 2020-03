Champions League, c’è la data della nuova finale ad Instanbul

La Uefa, rinviati gli Europei, sta cercando di incastrare le nuove date per i calendari del coppe. Stabilite le finali di Champions ed Europa League.

Da Nyon arrivano sempre più notizie sulle nuove date della stagione in corso. Nessuno può prevedere gli sviluppi del Coronavirus, ma la Uefa sta comunque mettendo in atto il piano-B. In attesa di tutte le ufficialità che riguardano Europei e Copa America, spuntano importantissime novità per Champions League ed Europa League.

Finali Champions ed Europa League, le date

Per quanto riguarda la massima competizione Europea per club la nuova data per la finale è quella di sabato 27 giugno, con sede a Istanbul. Per l’Europa League, invece, la finale sarà disputata tre giorni prima. Vale a dire mercoledì 24 giugno 2020 in Polonia allo stadio Energa di Danzica. Tutto ciò, ovviamene, Covid-19 permettendo.

