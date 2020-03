Europei posticipati di un anno. La Uefa: inizieranno l’11 giugno 2021

A Nyon decisione presa dopo la conference call con le singole leghe del continente. Gli Europei di calcio si disputeranno a partire da giugno 2021.

La UEFA ha riunito in video conferenza i rappresentati delle 55 federazioni, l’ECA, le Leghe Europee, il Sindacato Mondiale dei calciatori e i vertici delle 5 principali leghe europee per discutere del prosieguo della stagione delle squadre di club. La decisione presa è quella attesa da tutti quanti. Vale a dire il rinvio degli Europei a giugno 2021. La data di inizio, precisamente, dovrebbe essere l’11 giugno, con stop l’11 luglio.

Gli Europei sono stati rimandati

La notizia era nell’aria da un po’ di tempo, ma ora finalmente è arrivata la conferma a spazzare via ogni dubbio. Gli Europei si disputeranno nel 2021. La manifestazione, in programma nell’estate del 2020, è stata posticipata di un anno dall’UEFA e si terrà dall’11 giugno all’11 luglio. In attesa del comunicato ufficiale, tra le tante fonti attendibili che confermano la notizia c’è la Federazione di Calcio della Norvegia, che o ha scritto in un tweet. “La UEFA ha deciso di rimandare il campionato europeo al 2021. Si giocherà dall’11 giugno all’11 luglio del prossimo anno. Ulteriori informazioni in arrivo“.

Il tweet della Federcalcio norvegese

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

