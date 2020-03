Calciomercato Juventus, Mancini spinge Emerson in Italia

Uno dei ruoli da coprire nel prossimo Calciomercato Juventus sarà senz’altro quello del terzino sinistro. Non che i bianconeri non ne abbiano uno già forte, tutt’altro. Ma è chiaro che bisogna trovare anche una alternativa di spessore ad un Alex Sandro che in questa stagione ha dovuto fare gli straordinari.

Il brasiliano rimane una colonna della Juventus, che però a quanto pare sta cercando anche nuove soluzioni in ottica futura. E sembra già aver individuato il giocatore che potrebbe fare al caso suo. Stiamo parlando di Emerson Palmieri, attualmente al Chelsea, laterale sinistro che fa parte anche della nazionale italiana.

Un giocatore che conosce bene la serie A, avendoci già giocato con la maglia della Roma, e che Sarri stima molto. Del resto lui lo aveva chiesto al Chelsea durante la sua esperienza in Inghilterra.

Calciomercato Juventus, quanto costa Emerson?

Sicuramente il Chelsea non lascerà partire il giocatore molto facilmente. Non perché sia incedibile, ma è logico che gli inglesi vogliano incassare una bella somma dalla sua cessione. Alla fine non è da escludere che un accordo si possa trovare intorno ai 25 milioni di euro.

La benedizione del ct Mancini

Oggi il ct della nazionale azzurra ha parlato in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti trattati anche quello relativo al ruolo di terzino sinistro. E il tecnico ha detto: Bello se Emerson Palmieri, che ha giocato poco nel Chelsea, venisse in Italia…”. Un assist per i bianconeri?

