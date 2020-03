Emerson Palmieri alla Juventus, Calciomercato: trattativa nel vivo

Emerson Palmieri è senza alcun dubbio un nome caldo in ottica Juventus. Ma a che punto è la trattativa per l’italo brasiliano.

Idee e strategie. In questo periodo di pausa forzata, a causa dell’emergenza per il Coronavirus, in casa Juventus si prova a dare uno sguardo al futuro e a pensare al calciomercato. Tanti i nomi sul taccuino di Fabio Paratici. Uno di questi è senza alcun dubbio quello di Emerson Palmieri.

Tutto sarebbe legato al futuro di Alex Sandro, che in estate potrebbe salutare i bianconeri. Per sostituire il brasiliano, che avrebbe molte richieste in Premier League, la Vecchia Signora sarebbe intenzionata a riportare in Serie A l’ex terzino Roma. Quest’ultimo infatti sembrerebbe non far più parte dei piani del tecnico del Chelsea Lampard. Secondo quanto riferito da ‘Sportmediaset’, il nome del 25enne sarebbe caldeggiato in primis da Maurizio Sarri. Emerson Palmieri ha infatti costruito con lui un ottimo rapporto lavorativo ai tempi dell’avventura londinese dell’attuale tecnico della Juventus. Un motivo in più per credere nel buon esito della trattativa. Ora non resta che attendere come quest’ultima si evolverà.

