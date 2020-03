Calciomercato Juventus, il sogno per il centrocampo ha un nome

Paratici ha iniziato a disegnare la squadra futura. Il calciomercato Juventus gira tutto intorno al ritornoa a Torino di Paul Pogba.

Ieri il ds Fabio Paratici ha partecipato al format societario su Youtube “A casa con la Juve”. Ha parlato poco di calcio, ma sul web i fan si sono scatenati immediatamente con le domande sul calciomercato Juventus. Ll’hashtag più gettonato è stato uno soltanto: #Pogback. Paul Pogba è il grande ex che resta il grande sogno del popolo juventino. Durante il collegamento il francese con la cresta più famosa del calcio è stato nominato da Paltrinieri, quando gli è stato chiesto di elencare 5 francesi che hanno indossato la maglia della Juventus.

Il calciomercato Juventus e il sogno Pogba

A quel punto, spiega il Corriere dello Sport, «il sorrisino di Paratici non è sfuggito ai tifosi. Tutti l’hanno preso come un valido pretesto per continuare ad alimentare le loro speranze. In realtà anche Paratici sarebbe felice di riportare il Polpo a Torino, dove viveva in un attico con vista sull’Olimpico, ma è il primo a sapere che non è impresa né facile né economica. Nonostante i messaggi d’amore di Paul e del suo procuratore, Mino Raiola, e la sua dichiarata infelicità allo United, Pogba sarebbe un investimento da 110 milioni di euro più un altro cospicuo assegno per lo stipendio (ora guadagna circa 15 milioni di euro a stagione). Inutile dire che per Sarri sarebbe la panacea per la terra di mezzo bianconera, perché ha forza fisica, qualità, segna e potrebbe tenere un master sugli inserimenti. Però prima di investire bisogna sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi, operazione che non è riuscita fino in fondo la scorsa estate». Insomma, il calciomercato Juventus non è che all’inizio…

