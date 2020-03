Allegri in Premier League, Calciomercato: la possibile destinazione

Massimiliano Allegri aspetta ancora l’offerta giusta per tornare in panchina. Il futuro dell’ex Juventus potrebbe essere in Premier League.

Sono ormai passati tantissimi mesi dall’addio di Max Allegri alla Juventus. Il livornese si è praticamente preso un anno sabbatico, ma ora sembrerebbe essere pronto a tornare in pista. L’ex mister bianconero fa senza alcun dubbio gola a moltissimi club. Il suo futuro però potrebbe essere in Premier League. Per il toscano si tratterebbe della sua sua prima avventura all’estero. Ed ecco che, stando a quanto riferito dal portale arabo ‘Fotomac’, su di lui ci sarebbe l’interesse del Newcastle. Gli inglesi hanno da poco cambiato società, passando nelle mani del ventesimo uomo più ricco al mondo: Al-Rumayyan. Insomma, non resta che vedere che cosa accadrà.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK