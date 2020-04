Dybala, la fidanzata rivela: “Volevamo scappare a Dubai”

Come sta Paulo Dybala? A parlare delle condizioni dell’attaccante argentino è la fidanzata Oriana Sabatini. Le sue parole.

Paulo Dybala è uno dei tre giocatori della Juventus risultato positivo al Coronavirus. L’attaccante argentino non sembrerebbe essere ancora guarito. A rivelarlo è stata la sua fidanzata Oriana Sabatini in un’intervista rilasciata alla rivista portoghese ‘Caras’. Queste le sue parole: “Paulo ha ancora delle difficoltà respiratorie. Io comunque non mi sono mai fatta prendere dal panico. Diventi consapevole delle cose quando ti rendi conto che il tuo corpo si sta provando. Io comunque ho già avuto un test negativo, ma ora devo fare il secondo“.

Dybala, le parole della fidanzata Oriana: “Ecco come stiamo”

La modella ha anche raccontato che lei e l’attaccante bianconero hanno pensato di lasciare l’Italia in aereo: “Volevamo anche andare a Dubai, dove non c’è pericolo, perché qui in Italia la situazione è difficile, ma poi abbiamo scartato l’idea. La cosa più saggia da fare è stare a casa e aspettare che tutto finisca. Si sa poco di questo virus. I nostri medici non ci hanno dato medicine, ma vitamine ed effervescenti”.

