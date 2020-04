Calciomercato Juventus, firma in arrivo per Buffon

La Juventus ha delle fondamenta davvero solide sulle quali edificare la squadra del domani. Continuano ad accavallarsi i rumors di calciomercato sui bianconeri in queste settimane durante le quali non si gioca. L’emergenza Coronavirus ha bloccato la serie A ma non certo le trattative, nonostante la situazione economica non sarà delle migliori.

Il club bianconero, in attesa di mettere a segno dei nuovi colpi, nel frattempo si tiene stretta le sue bandiere. E’ ormai solo questione di tempo, infatti, per la firma di Gigi Buffon, che prolungherà il suo contratto per un’altra stagione. Nessuna voglia di smettere infatti per l’estremo difensore della Juventus, che punta a festeggiare ben venticinque anni vissuti sul campo.

Mica poco. Buffon ha dimostrando anche in questa stagione di potersi considerare come un vero e proprio “secondo di lusso”, se così lo si può definire. Sarri gli ha concesso spazio sia in serie A che in Coppa Italia e lui si è fatto trovare sempre pronto. Senza dimenticare l’importante ruolo che svolge nello spogliatoio, un vero e proprio esempio da seguire per i più giovani.

Nonostante gli anni passino, ha deciso di non appendere i suoi guantoni al chiodo e dunque a breve firmerà un accordo che lo porterà ad essere un giocatore della Juventus fino al prossimo 30 giugno 2021.

Anche un altro perno della Juventus dovrebbe a breve rinnovare il suo accordo. Si tratta di Giorgio Chiellini, che dopo aver recuperato da un grave infortunio ora spera di poter dare il suo contributo. Per il difensore pronto almeno un altro anno da giocatore, ma si vocifera possa firmare pure fino al 2022.

