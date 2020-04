I giallorossi sarebbero pronti al colpo, infatti anche la Roma sta sondando il profilo di Willian per la prossima finestra di mercato.

Secondo un sondaggio de il Corriere dello Sport anche i giallorossi sarebbero molto interessati ad un obiettivo di mercato per i bianconeri, infatti la Roma si sarebbe inserita nella corsa per l’acquisto del cartellino del giocatore brasiliano del Chelsea Willian. Che ricordiamo è in scadenza di contratto con i blues e pronto a lasciare Londra per nuove avventure.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, sul futuro di Icardi interviene Javier Zanetti

Calciomercato Juventus, anche la Roma su un obiettivo bianconero

Come riportato dal quotidiano è molto difficile che l’esterno brasiliano continui la sua avventura in blues. Willian quasi certamente non rinnoverà il contratto in scadenza e sarebbe pronto a nuove avventure internazionali. Tanti club sarebbero interessarti al suo profilo, come sappiamo i bianconeri erano una delle squadre in polpe, ma ora sembra esserci l’insidia di un’altra italiana alla corte del Brasiliano, stiamo parlando della Roma alla ricerca di un esterno di qualità che possa fare la differenza necessaria in tutte le competizioni. Oltre ai due club italiani, lo Shaktar Donetsk avrebbe già proposto 5 milioni di ingaggio al calciatore. Willian è un’ala destra, ma può essere anche adattato al ruolo di trequarti, perfetto, quindi, per il gioco dinamico voluto da Maurizio Sarri. Dotato di grande velocità con la sua tecnica può mettere in difficoltà i difensori avversari. Batte molto bene i calci di rigore e le punizioni, oltre a possedere un’ottima visione di gioco che consiste di effettuare assist agli attaccanti. Un profilo che farebbe decisamente comodo ai bianconeri ma che adesso ha una nuova pretendente di mercato, la Roma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Lapo Elkann risponde alle critiche: “Tutti imitano la Juventus”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK