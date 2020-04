Fifa, si pensa a una nuova finestra di calciomercato

La Fifa sta pensando alla creazione di una nuova finestra di calciomercato. Ma quali potrebbero essere le possibili date?

Una terza sessione di calciomercato. Sembrerebbe essere questa l’idea della Fifa per porre rimedio a dilatamenti e problemi causati dall’emergenza Coronavirus. A rivelarlo è stato James Kitching, ossia il direttore del regolamento calcistico del massimo organismo del calcio mondiale. Un’idea che è stata esposta durante una intervista alla tv tedesca ARD. La soluzione vedrebbe anche la riprogrammazione delle finestre attualmente previste sia in estate, della durata di 12 settimane, e in inverno, della durata di quattro settimane. Il tutto per poi creare un terzo spazio dedicato agli scambi. Insomma, non resta che vedere che cosa succederà e accadrà.

