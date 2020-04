Icardi alla Juventus, Calciomercato: si pensa a una contropartita

Mauro Icardi è sempre nei pensieri della Juventus. E i bianconeri potrebbero pensare all’inserimento di una contropartita.

Mauro Icardi è sempre un obiettivo della Juventus. Quando riaprirà il calciomercato l’argentino sarà di nuovo al centro dell’attenzione, delle voci e delle indiscrezioni. Resta da capire quali siano le intenzioni del Psg, che però difficilmente dovrebbe riscattarlo. La volontà dell’ex Inter sembrerebbe essere quella di vestire la maglia dei bianconeri. La trattativa però appare tutt’altro che semplice. Ed è per questo che i bianconeri per convincere i nerazzurri, proprietari del cartellino, secondo quanto raccontato da ‘Calciomercato.com’, potrebbe pensare a inserire una contropartita. Uno dei nomi caldi potrebbe essere quello di Juan Cuadrado. Il colombiano sarebbe infatti gradito da Antonio Conte. Insomma, non resta vedere che cosa accadrà.

