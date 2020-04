Champions League, spunta l’ipotesi Final Eight

Come proseguirà e terminerà la Champions League? L’ultima ipotesi è quella della Final Eight: ecco tutti i dettagli e le ultime.

Quando si tornerà in campo? Come terminerà la Champions League? Queste le domande a cui, quantomeno al momento, non si hanno risposte. Tante le ipotesi e le idee. Per quel che riguarda la massima competizione europea, starebbe prendendo strada la possibilità una Final Eight, che potrebbe disputarsi nel mese di agosto. A parlarne è stata la stampa iberica, secondo cui l’Uefa, assieme all’Eca, avrebbe già preparato un vero e proprio piano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Champions League, per l’Uefa il torneo va concluso

Champions League, si va verso la Final Eight?

Addirittura si starebbe cercando una sede neutra dove poter disputare tutte le partite. Queste ultime sarebbero in gara secca. Il tutto fino alla finale, che sarà anch’essa disputata nella località prescelta. Insomma, tutte le squadre verrebbero concentrate in un solo luogo. E insieme a queste tutte gli operatori, compresi i media. E tutto ciò perché l’Uefa vorrebbe portare a termine a tutti i costi le sue competizioni.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK