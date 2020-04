Malagò: “Possono riprendere gli allenamenti, ma giocare è diverso”

Il presidente del Coni Giovanni Malagò è tornato a parlare della possibile ripresa degli allenamenti e del ritorno del campionato di Serie A.

Il presidente del Coni Giovanni Malagò è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’. Il numero uno dello sport italiano ha parlato della ripresa degli allenamenti e del ritorno del campionato di Serie A. Queste le sue parole: “Sono felice che le squadre di calcio siano messe in condizione di potersi riallenare, perché gli atleti potranno tornare a svolgere le loro attività. Ma, come sappiamo, una cosa è allenarsi, mentre un’altra è fare una partita. Sull’allenamento non ci sono dubbi, salvo che le cose fino al 4 maggio procedano bene. Bisogna poi capire come si dovrebbe organizzare la partita. Ci sarebbe un movimento spaventoso di gare. Domani ci sarà un importante incontro con il Comitato medico-scientifico della Federcalcio, magari potrebbero dire che va avanti solo chi può, mentre gli altri faranno le loro valutazioni”.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK