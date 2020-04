Juventus, spunta una spesa extra per Bentancur

Rodrigo Bentancur è destinato ad essere ancora per molto tempo una delle colonne della Juventus. Il rendimento del giocatore sudamericano infatti è andato crescendo nel corso degli anni e anche Sarri stima parecchio il centrocampista.

Anche perché Bentancur ha dimostrato di sapersela cavare in più ruoli, giostrando sia da mezzala ma anche da regista. Prima che l’emergenza Coronavirus bloccasse la serie A, è stato impiegato anche come playmaker al posto di Pjanic. E l’uruguaiano ha risposto alla grande, dettando bene i tempi e dando anche una grossa mano in fase di interdizione.

Nonostante sia un elemento che piace a tanti club sparsi in giro per il mondo, la Juventus non ha nessuna intenzione di privarsene, anzi in futuro potrebbe garantirgli ancora più spazio. In estate però per lui dovrà fare una piccola spesa extra.

Un bonus da pagare per Bentancur

Una clausola inserita nel contratto di cessione di Bentancur dal Boca Juniors alla Juventus prevede – come riporta Trasfermarkt, il portale specializzato in calciomercato – un bonus di due milioni di euro da pagare al club argentino. Tale somma dovrà essere versata entro la fine del mese di agosto. Il Boca si era riservato tale clausola nel caso in cui il gioiellino del centrocampo fosse stato confermato alla Juventus anche nella stagione 2019/20. Cosa avvenuta, come sappiamo.

Ad ogni modo i bianconeri non faranno certo un cruccio di questa spesa extra, considerando che nel 2017 pagarono per lui una somma di 12,5 milioni di euro e che oggi il calciatore, dallo stesso Transfermarkt viene quotato circa 40 milioni di euro.

