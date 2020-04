Calciomercato Juventus, Benzema resta un sogno?

Il nome di Karim Benzema è sempre accostato alla Juventus. Ma la trattativa appare a dir poco complicata: ecco tutti i motivi.

Categoria sogni. Molto probabilmente può essere riassunta e semplificata così l’idea di poter Karim Benzema alla Juventus. L’attaccante francese è stato molte volte accostato alla Vecchia Signora, ma il suo futuro molto difficilmente sarà nella Torino bianconera. Il francese non sembrerebbe essere intenzionato a lasciare il Real Madrid, ma un domani potrebbe prendere corpo l’idea di un ritorno al Lione. “Sono quello che sono grazie al Lione, ora però non è il momento per un mio ritorno. Voglio ancora fare la storia con la maglia del Real Madrid, ma in futuro chissà“, ha detto il transalpino ai microfoni ufficiali del suo ex club.

