In questo periodo di quarantena sono le dirette Instagram uno dei tanti modi per comunicare. Ieri lo chef Oldani è stato protagonista sui social insieme all’ex giocatore dell’Inter e della nazionale azzurra Marco Materazzi.

Tra i tanti argomenti toccati ovviamente non poteva mancare il calcio. In attesa che l’emergenza possa essere messa alle spalle e che si torni a giocare sul campo, l’ex difensore non ha fatto mancare una frecciata alla Juventus. «Campionato? La Juventus deve pensare a vincere la Champions, che quest’anno avrà un nuovo format. Anche se la vincono, non vale perché si può definire come tale. Ovviamente scherzo…» ha detto Materazzi.

Quasi a voler sminuire un potenziale successo della squadra di Sarri in una competizione tanto ambita dalla squadra e dai tifosi del club torinese. Del resto l’ex giocatore non ha mai fatto mistero di non amare in particolar modo i colori bianconeri. Anche recentemente ha detto: «Quanto odio la Juve sportivamente? Tantissimo, però solo sportivamente».

Inutile dire come le parole di Materazzi abbiano sollevato il solito polverone sui social, con tanti tifosi che hanno commentato le sue parole.

