Bianconeri Campioni d’Italia secondo le simulazioni dell’Opta, infatti secondo determinate statistiche i bianconeri saranno i prossimi a vincere lo scudetto

La squadra di Maurizio Sarri “campione virtuale” secondo i modelli previsionali di Opta che considerano le statistiche offensive e difensive nel lungo periodo, infatti qualora il campionato dovesse riprendere i bianconeri sarebbe indicati come la possibile squadra vincente del campionato, seguita dalla Lazio al secondo posto e dall’Inter al terzo.

Serie A, la sentenza di Opta: ecco chi vincerà lo Scudetto

Un margine ridottissimo che vedrebbe “trionfare” i bianconeri sulla Lazio e +9 dall’Inter di Antonio Conte, con un possibile +6 visto che i nerazzurri hanno ancora una gara da recuperare. Opta ha elaborato un modello davvero complesso di previsione tenendo in considerazione diverse statistiche offensive e difensive. Nelle 10mila simulazioni sulla base, come dicevamo, di dati prettamente statistici, i bianconeri hanno trionfato 72 volte su 100. La Lazio vincente, invece, è data solo nel 19,8% delle possibilità, l’Inter decisamente più bassa al restante 8,2%. Mentre per quanto riguarda le retrocessioni, le squadre che, sempre secondo le simulazioni dovrebbero retrocedere sono: Brescia, Spal e Genoa, mentre la Sampdoria e il Lecce si dovrebbero salvare. Per le qualificazione europee invece Roma e Atalanta avrebbero il 50% delle possibilità di confermare il quarto e quinto posto, Napoli con grande probabilità al sesto. La posizione più probabile, invece, vedrebbe il Milan settimo. Con l’automatica qualificazione in Champions di Juventus, Lazio, Inter e Atalanta.

