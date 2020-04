Calciomercato Juventus, duello a due per Tonali

Sandro Tonali è uno dei nomi su cui potrebbe scatenarsi una vera e propria asta a cui dovrebbe partecipare anche la Juventus.

Asta. Potrebbe essere questa la parola per descrivere la trattativa Tonali. Sul centrocampista del Brescia c’è il grande interesse della Juventus. Occhio però alla concorrenza, rappresentata soprattutto dall’Inter. Sarà ancora una volta scontro a due ed è per questo che per acquistare il centrocampista del Brescia potrebbe servire un investimento economico notevole. Ed ecco, che secondo quanto rivelato da ‘Sportmediaset’, il patron dei nerazzurri sarebbe pronto ad arrivare fino a 40 milioni di euro. I bianconeri però potrebbero replicare e dare il via a una vera e propria sfida.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK