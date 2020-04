Calciomercato Juventus, ecco le condizioni per arrivare a Milinkovic

La Juventus pensa a sempre a Sergej Milinkovic. Ma quali sono le condizioni per arrivare al centrocampista serbo della Lazio?

Sergej Milinkovic è un nome che è da tempo nel mirino della Juventus. Non è affatto semplice però arrivare al centrocampista della Lazio, soprattutto per le richieste economiche del patron dei biancocelesti Claudio Lotito. Tra l’altro, secondo quanto rivelato da ‘Calciomercato.com’, ci sarebbe da fare i conti anche con una nutrita concorrenza. Il Psg potrebbe provarci in estate con una certa determinazione e convinzione, ma non sarà semplice strapparlo ai capitolini. Intanto comunque i bianconeri restano vigili e monitorano con attenzione l’evoluzione della situazione.

