Pogba per De Ligt? L’incredibile ipotesi che sta viaggiando come un treno

L’idea sarebbe di Mino Raiola, vale a dire riportare Pogba a Torino per allocare De Ligt al’Old Trafford. La Juve sta riflettendo sul da farsi.

Paul Pogba è un nome che è da tempo accostato alla Juventus. Il suo ritorno fa sognare e non poco i tifosi bianconeri e sembrerebbe essere il grande obiettivo estivo della dirigenza della società piemontese. La trattativa con il Manchester United, proprietario del cartellino, sembrerebbe essere però ancora molto complicata e difficile. Ed ecco che, secondo indiscrezioni e voci che arrivano da Oltremanica, il tutto potrebbe ruotare attorno all’inserimento di una contropartita tecnica. Chi? Semplice, l’altro assistito d’eccellenza di Mino Raiola. De Ligt.

LEGGI ANCHE >>> Jorginho, parla l’agente del calciatore: «La Juve? Vi dico che…»

Pogba alla Juve per De Ligt?

La bomba, dopo alcune voci circolate nei giorni scorsi, la sgancia “Top Calcio 24” e riguarda proprio Raiola e la Juventus. Ad un solo anno di distanza dall’affare da complessivi 85,5 milioni di euro con l’Ajax infatti, il club bianconero potrebbe clamorosamente già salutare il giovanissimo Matthijs deLigt. Destinazione Manchester, sponda United, dove il futuro di Paul Pogba rimane in bilico e la società juventina non ha mai nascosto il sogno di riportarlo a Torino. Molto dipende da Demiral. Se il turco dovesse definitivamente esplodere, allora l’ipotesi non sarebbe più tanto campata in aria…

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK