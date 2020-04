«Non sarebbe una sorpresa il ritorno di Ronaldo allo United»

Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus viene messo nuovamente in discussione. Sono tanti i rumors che riguardano il portoghese, campione che nonostante non sia certo giovanissimo continua a rimanere al top tra i calciatori mondiali.

Chi non vorrebbe un giocatore come lui? Logico che tutti lo vorrebbero. Ma la Juventus è intenzionata a tenerselo stretto. Ad ogni modo il giornalista spagnolo Guillem Balague – come ha riportato The Sun – ha riferito sul suo canale Youtube che un direttore sportivo di un importante club europeo non sarebbe sorpreso del ritorno di Ronaldo al Manchester United, la squadra nella quale è esploso definitivamente.

L’articolo del tabloid inglese sottolinea anche come sia complicato un ritorno del giocatore al Real Madrid. Le merengues, altro ex club di Cristiano Ronaldo, infatti starebbero sì cercando un attaccante, ma indubbiamente punteranno su un centravanti più giovane che possa prendere il posto di Benzema.

Cristiano Ronaldo piace a tutti

Nelle scorse settimane si è vociferato appunto di un ritorno di Ronaldo al Real Madrid, club con il quale è rimasto molto legato, ma anche di un possibile interesse del Psg per il campione portoghese. Che continua nel frattempo ad allenarsi duramente per farsi trovare pronto se e quando la serie A ricomincerà. Per portare a casa, con la Juventus, altri trofei da esporre nella sua personale – e già ricchissima – bacheca.

