Federico Chiesa alla Juventus, Calciomercato: assalto dopo le cessioni

Federico Chiesa. Basterebbe anche soltanto questo nome per aprire discorsi e scenari di calciomercato. La Juventus è da tempo sul giocatore della Fiorentina, ma la situazione appare sempre più ingarbugliata. I viola pensano al rinnovo, ma l’attaccante starebbe prendendo tempo, in attesa delle mosse delle pretendenti. Oltre ai bianconeri, come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sul 22enne ci sarebbe anche l’interesse dell’Inter. Insomma, il duello a distanza potrebbe ripetersi ancora una volta.

Calciomercato Juventus, Chiesa sempre nel mirino

Ormai è passato tanto tempo dalla scorsa estate, quando Fabio Paratici aveva trovato un accordo di massima per il trasferimento a Torino del giocatore. Ora tutto è ancora in bilico, anche perché il patron dei toscani Rocco Commisso non sembrerebbe esser intenzionato a scendere sotto i 70 milioni di euro, una cifra molto importante. Ed è probabilmente per questo motivo che tutto potrebbe legarsi a qualche cessione. In poche parole appare sempre più probabile che l’approdo di Chiesa sia legato agli addii di Douglas Costa e Bernardeschi.

Molto però potrebbe dipendere anche dai rapporti tra il papà manager Enrico e la Fiorentina. Quest’ultima si è detta disposta ad aumentare l’ingaggio fino a quattro milioni di euro. Il vero problema però potrebbe essere rappresentato dalla clausola. Secondo il giocatore dovrebbe essere bassa, mentre la società punta almeno a 70 milioni. Insomma, difficile fare previsioni. Ciò che è certo è che la Juventus resta alla finestra. Non si può escludere però che il matrimonio potrebbe esser rinviato ancora di un altro anno. Nel calciomercato però nulla è impossibile.

