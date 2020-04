Dybala e Icardi, i rumors di mercato che fanno sognare l’Inter e Conte

Marotta potrebbe ricavare 150 milioni almeno dalle cessioni di Icardi e Lautaro Martinez. A quel punto andrebbe all’assalto di Paulo Dybala.

Il fuoriclasse argentino Paulo Dybala nei giorni scorsi aveva postato due foto su Instagram mentre svolge degli esercizi di allenamenti. Si tratta del ritorno all’attività del numero dieci della Juventusdopo la brutta esperienza del Coronavirus. «Buona Pasqua a tutti» aveva scritto la Joya nel suo post salutando così tutti i suoi fan. Con il riavvicinarsi, si spera, del ritorno all’attività agonistica, la Joya torna al centro di assurde discussioni di mercato. Sono alimentate chiaramente sul web, perché nella realtà il 10 bianconero sta trattando per il rinnovo di contratto con la Vecchia Signora.

Dybala e Icardi, voci continue sul web

Il Corriere della Sera scrive a proposito della situazione contrattuale dell’ex capitano dell’Inter. Nel cederlo l’estate scorsa al Paris Saint-Germain, il ds nerazzurro Marotta si sarebbe tutelato inserendo nel contratto stipulato una clausola particolare. In caso di rivendita in Italia dopo il riscatto fissato a 70 a milioni, il club francese dovrebbe pagare altri 10 milioni all’Inter. Insomma, dalla cessione di Maurito ad altro club italiano il club nerazzurro ricaverebbe ben 80 milioni. Il clamoroso viene dopo. Con il tesoretto ricavato dalla cessione di Icardi e con un altro bonus ottenuto dalla cessione di Lautaro alBarcellona (70 milioni più il cartellino del talentuoso centrocampista Arthur) avrebbe 150 milioni a disposizione per dare l’assalto a una delle bandiere della Juventus, vecchio pallino di Marotta e oggetto dei desideri di Conte: Paulo Dybala.

