Ilaria D’Amico: “Vi racconto la mia quarantena con Buffon”

Ilaria D’Amico ha raccontato la sua quarantena con Gianluigi Buffon. Queste le parole della nota giornalista, compagna del portiere.

Ilaria D’Amico ha parlato di come sta vivendo la sua quarantena in compagnia del portiere della Juventus Gianluigi Buffon. La nota giornalista ha infatti rilasciato una lunga intervista a ‘Tuttosport’. Queste le sue parole: “Nella difficoltà e drammaticità del momento, per noi si sta dimostrando un esperimento totale e molto positivo. Un esperimento di vita sempre uguale, immersi nella nostra famiglia allargata. Due mesi sempre insieme e quasi sempre con tutti e quattro i bambini non li abbiamo mai fatti nemmeno in vacanza. Passati i primi dieci giorni ci siamo detti: “Ma veramente noi non litighiamo mai?”. Siamo davvero fortunati. Prove per quando smetterà di giocare? Credo che andrò prima in pensione io di quando smetterà Gigi…“. La donna ha poi ammesso che. dopo la positività di Rugani c’è stata molta paura e per un po’ i due hanno dormito separati. Il peggio è stato però messo alle spalle.

