Juventus, senti Commisso: “Nessun veto per Chiesa”

Il patron della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato, in una lunga intervista, della possibile cessione di Federico Chiesa. Queste le sue parole.

Federico Chiesa è l’oggetto del desiderio di tantissimi club, tra cui anche la Juventus. A parlare del futuro del 22enne è stato il patron della Fiorentina Rocco Commisso. Queste le parole, rilasciate in un’intervista concessa ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Federico sa cosa è la Fiorentina, chi sono io, chi sono i nostri tifosi e dove vogliamo arrivare. Andare altrove può essere un rischio per lui. Io voglio una Fiorentina che sia un punto di partenza e non di arrivo. Chiesa deve decidere e, come ho detto, se vuole andarsene lo accontenterò a patto che la cifra sia giusta. Veti su alcune società? Assolutamente no. Il discorso è legato solo alla contropartita economica. Comunque tra di noi c’è un clima positivo, che non va alterato“.

