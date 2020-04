Calciomercato Juventus, occchi sempre su Van de Beek

La Juventus ha sempre nel mirino Donny Van de Beek. Ma qual è la situazione del centrocampista dell’Ajax? Ecco i dettagli.

Centrocampo. Questo è il reparto della Juventus, che dopo le continue critiche delle ultime stagioni, potrebbe subire una vera e propria rivoluzione in sede di calciomercato. Non solo uscite, ma anche possibili entrate. Come riportato dal noto quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’, nonostante la concorrenza di Real Madrid e Manchester United, uno dei nomi più in voga potrebbe essere quello di Donny Van de Beek Un investimento da 50 milioni di euro, ma che sarebbe in ottica futura, visti i margini di crescita del giocatore.

