Juventus, Cristiano Ronaldo pronto al rientro: portoghese atteso domani

Cristiano Ronaldo è pronto a fare ritorno in quel di Torino. Ma ecco quando è atteso il giocatore portoghese della Juventus.

Cristiano Ronaldo ha passato la sua quarantena in quel di Madeira, la sua terra natia. Ora il portoghese però è pronto a tornare in quel di Torino. Il giocatore della Juventus, secondo quanto riportato e rivelato da ‘Record’, una volta tornato dovrà sottoporsi a 14 giorni di quarantena e di autoisolamento. CR7 sarà dunque abile e arruolabile il 18 maggio, ossia quando dovrebbero riprendere gli allenamenti per le squadre di calcio di Serie A. Insomma, il fuoriclasse dei bianconeri è pronto per essere a disposizione.

