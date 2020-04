Calciomercato Juventus, il futuro di Sarri non è così certo?

Il futuro di Maurizio Sarri non è poi così certo. Le ultime indiscrezioni di mercato fanno pensare questo: ecco tutti i dettagli.

Futuro non così certo. Maurizio Sarri in fondo non è ancora così sicuro del suo destino. A lanciare quest’incredibile indiscrezione di calciomercato è stato Francesco Oppini, l’opinionista tv de ‘Il Processo’, trasmissione in onda su 7 Gold. Queste le sue parole: “Maurizio Sarri ha chiesto Arek Milik, ma occhio perché se la Vecchia Signora non dovesse battere il Lione in Champions League potrebbe fare le valigie. Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Pavel Nedved non potrebbero confermare l’allenatore se fallisse in quel modo. Deve assolutamente battere la compagine francese“. A rincarare la dose è anche l’esperto di calciomercato Fabio Santini: “Qualora la Juventus esonerasse Maurizio Sarri, arriverebbe con ogni probabilità Zinedine Zidane, attuale allenatore del Real Madrid. In caso di permanenza di, il tecnico bianconero sarebbe fondamentale per il calciomercato della Vecchia Signora. Ecco allora che Milik diventerebbe un obiettivo concreto“. Voci e indiscrezioni importanti.

