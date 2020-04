Calciomercato Juventus, idea di scambio con il Barcellona?

Calciomercato Juventus: in casa bianconera si lavora a un ipotetico scambio con il Barcellona. Ecco tutti i dettagli di questa trattativa.

Il mondo del calcio è in attesa. Ancora non si è deciso se si ripartirà o se tutto sarà sospeso, sia campionati che Champions League. Anche il calciomercato dipenderà ovviamente da tutto questo. A dominare potrebbero essere gli scambi. Ed ecco che, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Juventus e Barcellona potrebbero imbastire un’interessante trattativa. D’altronde è cosa abbastanza nota l’interesse dei catalani per Miralem Pjanic. Ed ecco che sul piatto gli spagnoli potrebbero mettere Arthur.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, interesse per due nomi in uscita dal Barcellona

Calciomercato Juventus, trattativa in corso con il Barcellona

In questo quadro però potrebbe essere importante anche la volontà dei due giocatori. Il verdeoro ha più volte ribadito di voler restare a Barcellona. Discorso diverso per il bosniaco, che sembrerebbe esser destinato a lasciare Torino. E tra l’altro l’ex Roma verrebbe considerato il partner ideale per de Jong. Arthur invece per Sarri sarebbe un giocatore interessante. In una Juvemtus senza Pjanic, è probabile che il ruolo del centrocampista centrale spetterebbe a un giocatore più dinamico come Bentancur mentre la creatività chiesta a Pjanic verrebbe appaltata proprio al brasiliano, anche se non si può escludere un suo utilizzo da play. Insomma, i destini finirebbero per incrociarsi. Ora non resta attendere che cosa accadrà.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK