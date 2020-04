Juventus su due profili in uscita dal Barcellona, due giocatori di qualità e di esperienza: si pensa a Coutinho e Dembélé

Oltre all’interesse per Arthur, sulla lista dei giocatori in uscita dal Barcellona ci sarebbero due nomi decisamente clamorosi. Si parla infatti di un possibile addio a fine stagione di Coutinho e di Dembélé. Secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra infatti i due calciatori del Barcellona sarebbero messi sul mercato così da permettere alla squadra catalana di poter investire nel mercato all’obiettivo di arrivare al desiderio del grande ritorno di Neymar. Due profili molto interessanti che stanno facendo gola a molte squadre di caratura internazionale, fra cui proprio la Juventus. Il ds Fabio Paratici sarebbe, infatti, pronto ad affondare il colpo e intavolare una trattativa qualora ci fosse la possibilità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus: corsa a due per Salah? Ecco la situazione

Calciomercato Juventus, interesse per due nomi in uscita dal Barcellona

Non c’è solo Arthur sul taccuino di Fabio Paratici, infatti in casa Barca le opportunità da tenere d’occhio sarebbero altre due, come abbiamo detto, i profili di Coutinho e Dembélé. Coutinho rientrerà dal prestito al Bayern Monaco e oltre ai bianconeri piace tanto in Premier League, mentre invece Dembélé sembra non sia riuscito a trovare la continuità in blaugrana, non riuscendo a dimostrare le proprie qualità dato anche il lungo stop per un infortunio che l’h tenuto fuori per grande parte della stagione. Entrambi, quindi, potrebbero interessare alla Juventus e al ds Paratici, che quest’estate opererà per lo più attraverso scambi alla pari, proprio come aveva definito lui stesso nello stile NBA, così da intavolare trattative alla pari con scambio effettivo di cartellini. I profili che potrebbe offrire la società bianconera sarebbero quelli di Miralem Pjanic, Federico Bernardeschi e Rodrigo Bentancur che sembra interessare già tempo il Barcellona. Mercato già nel vivo delle trattative.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Francia, Ligue 1: stop al calcio, ecco la situazione

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK