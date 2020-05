Calciomercato Juventus, ecco il piano: undici cessioni e tesoretto

Calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbero pronto il piano per la sessione estiva. Una strategia che parte da alcune cessioni

Pjanic, Bernardeschi, Douglas Costa e Higuain. Potrebbero essere questi i giocatori sacrificati dalla Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Delle cessioni che avrebbero il fine di creare un vero proprio tesoretto per cercare l’assalto a determinati obiettivi. La situazione più complicata è senza alcun dubbio quella del centrocampista bosniaco, che, con l’esplosione di Bentancur, non è più considerato un titolare fisso. L’ex Roma potrebbe diventare una pedina di scambio per arrivare ad Arthur. Entrambi i giocatori infatti sarebbero valutati 60 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, ecco il piano per il futuro

Potrebbe essere invece la Francia la destinazione di Douglas Costa. Il brasiliano sarebbe da tempo nel mirino del Psg. I transalpini potrebbero fare un tentativo anche per De Sciglio. Tramontata l’idea Alex Sandro, che avrebbe però estimatori in Premier League, Manchester City e soprattutto Chelsea su tutti. E con i londinesi potrebbe approfondirsi il discorso Emerson Palmieri, magari inserendo come contropartita Federico Bernardeschi, che però piace anche al Barcellona.

Discorso un po’ più complicato per quel che riguarda l’attacco. Il partente dovrebbe essere Gonzalo Higuain. Gli obiettivi in casa Juventus sarebbero Icardi e Milik, ma le due trattative non appaiono semplici. Insomma, idee e strategie che potrebbero prendere corpo, partendo dalle cessioni.

