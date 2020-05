Juventus, senti Haaland: “CR7 è il mio modello”

Erling Haaland è stato un obiettivo della Juventus, poi sfumato. L’attaccante del Borussia Dortmund ha dedicato un pensiero a un simbolo bianconero: CR7.

Erling Haaland è stato per tanto un obiettivo della Juventus. I bianconeri sono però stati beffati nell’ultima sessione di calciomercato invernale dal Borussia Dortmund. L’attaccante dei gialloneri ha però dedicato, in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Espn’, un pensiero a un pilastro della compagine bianconera, ossia Cristiano Ronaldo. Queste le sue parole: “Lui è il mio modello. Lui è uno che dice: ‘Oggi vincerò e segnerò’. E poi lo fa davvero. Glielo leggi in faccia”. Due battute anche sul suo futuro: “Io sono felice al Borussia. In questo momento sto cercando di migliorare ogni giorno, ora gioco con giocatori migliori rispetto a quelli con cui giocavo a Salisburgo, ovviamente con tutto il rispetto per la mia ex squadra”.

